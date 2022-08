Il cachait de la drogue chez sa grand-mère, un habitant de Roquebrune-Cap-Martin interpellé

Un jeune homme interpellé à Roquebrune-Cap-Martin pour trafic de stupéfiants. Jusque-là les policiers n'ont pas vu de fait particulièrement notable. Sauf qu'après quelques perquisitions, ils sont tombés sur de plus étonnantes découvertes. Le jeune homme soupçonné de trafic de stupéfiants cachait en fait sa "came" chez sa grand-mère. Quelques grammes de cocaïne et d’herbe de cannabis.

Son frère interpellé cachait la drogue chez leur mère

À ses cotés, un autre homme interpellé cachait lui sa drogue chez sa mère. Il s'agissait du frère du premier individu. Et la trouvaille fut de taille : 4.953,8 grammes de résine de cannabis, 577 grammes d’herbe de cannabis, 158,3 grammes de cocaïne et de 1 610 euros en liquide.

Quel avenir ?

Lors de son audition, le petit-fils a reconnu être nourrice depuis deux semaines contre 200 euros par semaine. Il a été laissé libre, sous contrôle judiciaire avec obligation de soins. Et sera jugé le 28 septembre. Son frère, est en détention.