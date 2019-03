Il cachait les bijoux qu'il volait dans du pain de mie : un cambrioleur interpellé en Haute-Vienne

Rilhac-Rancon, France

Un homme de 30 ans, sans domicile fixe, a été interpellé pour une série de cambriolages et de tentatives de vols à Rilhac-Rancon, à une quinzaine de kilomètres au nord de Limoges. L'aigrefin s'est introduit dans plusieurs maisons du village entre le 6 mars et le 16 mars. La gendarmerie d'Ambazac, saisie de l'enquête contaste alors le même mode opératoire et les mêmes préjudices dans chaque résidence visitée : porte d'entrée fracturée, fouille des lieux, vols de bijoux.

Dimanche dernier, 17 mars, en pleine nuit, il s'est fait pinçer par les gendarmes lors d'un contrôle routier. Il était ivre au volant. Dans sa voiture, ont été retrouvés tous les outils pour un parfait cambriolage et les bijoux dissimulés dans du pain de mie.

A l'issue de sa garde à vue, le cambrioleur a été présenté au Parquet puis écroué à la maison d'arrêt dans l'attente de son jugement.