Un vendeur de bretzels contrôlé en Dordogne avec 600 euros dans son caleçon

Ce jeune automobiliste a trouvé une drôle de cachette pour son argent liquide et les gendarmes s'en sont aperçus ce mardi au péage de la Bachellerie sur l'A89 à Thenon lors d'un vaste contrôle routier l'opération "TAMIS" (pour titre de transport, addictions, marchandises, immigration irrégulière et sécurité routière). Les militaires ont contrôlé la voiture du jeune homme et ils ont remarqué qu'il avait une grosse bosse au niveau de l'entrejambe à travers son jogging.

Intrigués par "sa bosse"

Le conducteur qui roulait en direction de l'Ain a expliqué qu'il avait caché des billets en petites coupures dans son caleçon pour éviter de se les faire voler. Il a expliqué que l'argent, environ 600 euros, provenait de la vente de bretzels. Le jeune homme ne fait rien d'illégal car en France, il est possible d'avoir jusqu'à 10.000 euros sur soi selon la loi. Les gendarmes et les douaniers ont alors décidé de fouillé sa voiture en profondeur mais ils n'ont rien retrouvé d'illégal parmi les rouleaux de papiers toilettes et du petit électroménager car le jeune homme a expliqué être en train de déménager sa mère.

134 personnes contrôlées

Lors de ce contrôle, réalisé entre 7h et 11h du matin, 134 personnes ont été contrôlées à Thenon mais aussi à Mussidan sur 57 véhicules et 28 poids lourds. 15 infractions ont été relevées majoritairement sur des poids lourds (manque de signalisation pour transport de matériel dangereux, problème sur les équipements techniques). Un automobiliste a vu son permis retiré et son véhicule immobilisé car il n'avait plus de permis. Des stupéfiants ont également été retrouvés.

Sur ce vaste contrôle, une vingtaine de gendarmes ont été mobilisés.