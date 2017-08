Il casse son bracelet électronique puis agresse des jeunes à Biscarrosse : 18 mois de prison ferme

Un habitant de Lormont a été condamné à 18 mois de prison ferme par le tribunal de Mont-de-Marsan. Début juillet, il a cassé "involontairement" son bracelet électronique afin de poursuivre des voleurs. Il en a profité pour filer à Biscarrosse où il a agressé des jeunes bacheliers sur la plage.

Un jeune homme de 23 ans domicilié à Lormont près de Bordeaux a été condamné à six mois de prison ferme pour évasion et douze mois pour violences. Les faits se sont déroulés au début du mois de juillet. Devant le tribunal, l'homme assure avoir été victime d'une tentative de vol sur son scooter et ses chiots à son domicile. Il a voulu poursuivre les soi-disant voleurs et a cassé son bracelet électronique lors de l'escalade de son portail. Une fois libéré du bracelet, il est parti à Biscarrosse à la recherche de ses voleurs. Arrivé sur la plage, il a croisé une bande de jeunes bacheliers venus fêter leurs diplômes. Visiblement échaudé, l'homme, alcoolisé, les a agressés. À l'arrivée des gendarmes, il a refusé d'obtempérer. Le jeune girondin avait déjà plusieurs mentions à son casier judiciaire.