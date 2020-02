Il chassait ses victimes sur internet en se faisant passer pour une adolescente

Un homme de presque 30 ans est présenté ce jeudi 20 février à la juge d'instruction de Bergerac, pour une mise en examen vraisemblablement des chefs de détention et diffusion d'image pédo-pornographiques, et pour avoir proposé des relations sexuelles à des mineurs de moins de 15 ans.

Une enquête ouverte en juillet 2019

C'est la maman d'une adolescente de la région de Toulouse qui a donné l'alerte en juillet 2019 : un homme proposait des relations sexuelles à sa fille de 13 ans, et lui envoyait des photos de lui dénudé. Les gendarmes ont rapidement trouvé l’expéditeur grâce à son adresse de connexion, et sont venus saisir son ordinateur à Villefranche-de-Lonchat. Dès sa première garde à vue le 15 juillet à la gendarmerie de Vélines, l'homme a reconnu qu'il avait contacté des jeunes filles pour des rendez-vous, et son ordinateur a été saisi. Les enquêteurs ont retrouvé de nouvelles vidéos sur cet ordinateur, et ils ont pu reconstituer le scénario de ses contacts avec les jeunes : le trentenaire se faisait d'abord passer pour une adolescente, avant de recommander un homme et d'envoyer des images de lui dénudé. Il reconnaît d'ailleurs avoir eu plusieurs rendez-vous et des relations sexuelles avec des jeunes filles entre 2017 et fin-2019 ; aucune plaint n'a été déposée à ce jour, mais l'enquête doit maintenant établir l'identité de ces jeunes-filles. Les gendarmes doivent surtout déterminer si elles avaient plus ou moins de 15 ans, l'âge minimal de consentement à une relation sexuelle.

Déjà condamné en 2019

Ce homme de 29 a déjà été condamné pour détention d'images pornographique avec des enfants par le tribunal correctionnel de Lyon en 2019, pour des faits datant de 2011 et 2012. Il était donc dans la période de mise à l'épreuve, et le procureur de Bergerac a requis sa mise en détention provisoire.