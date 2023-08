Il collectait les commandes de cocaïne par les réseaux sociaux à Biarritz

Les commandes passaient par le réseau WhatsApp et les livraisons étaient régulières et très organisées grâce à une rigoureuse gestion des stocks. Un homme de 27 ans, originaire de République Dominicaine, était depuis plus d'un an à la tête d'une véritable petite entreprise d'achat et de revente de cocaïne. Arrêté le 12 août dernier par les policiers à Biarritz, il a été jugé ce jeudi 17 août par le tribunal judiciaire de Bayonne. Carlos, c'est son prénom, a été condamné à un an de prison ferme.

ⓘ Publicité

Longue enquête de police

Carlos livrait lui-même les stupéfiants de Capbreton, dans les Landes, à Hendaye, près de la frontière, à une trentaine de clients. Il disposait pour cela d'une Audi A3 et d'un scooter. Après une longue enquête avec filatures et géolocalisations, les policiers vont arrêter le trafiquant le 12 août à Biarritz. Tout s'effondre alors pour lui. À la barre du tribunal, Carlos plaide coupable, mais il explique "qu'il n'était pas maître de lui". L'argent généré par le trafic était, souligne-t-il, "destiné à ma famille en République Dominicaine".

Depuis plus d'un an, l'homme se rendait régulièrement de l'autre côté de la frontière pour des aller-retour de quelques heures afin de négocier avec son fournisseur. Un Espagnol qui ensuite venait déposer, dans la cave de la compagne de Carlos à Biarritz, 50 grammes de cocaïne par semaine. "100 gr en période estivale lorsque la demande est forte" précise le prévenu. Les commandes des clients se faisaient par le réseau WhatsApp. Les prix : 70 euros le gramme, dont 20 euros de bénéfice pour Carlos. Entre trois et quatre kilos ont ainsi été écoulés, soit un chiffre d'affaires compris entre 210 000 et 280 000 euros.

Un an de prison ferme

Des virements étaient également effectués sur son compte en banque et les transactions avec sa famille dans les Caraïbes étaient réalisées depuis l'Espagne. "C'est beaucoup moins cher" explique-t-il au tribunal, chiffres à l'appui. Lors de la perquisition effectuée à son domicile de Tarnos, les enquêteurs vont mettre la main sur une somme de 2000 euros en billets de 50 euros, et caché dans une boîte à chaussures, le kit du parfait trafiquant : balance, conditionnements…

À l'encontre de cet ancien maçon, l'accusation a demandé deux ans de prison ferme et une interdiction du territoire français pendant cinq ans. Pour la vice-procureure de la République, Roselyne Clérisse, il est ici question "d'un trafic organisé et régulier". La défense a plaidé la sincérité du prévenu, qui "ne menait pas la vie d'un Pablo Escobar"a insisté Me Floriane Herran. Un an de prison ferme prononcé par le tribunal avec incarcération immédiate.