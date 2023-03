Il comparaît à deux reprises le même jour au tribunal de Laval : un individu condamné pour vols en réunion

Un jeune de 26 ans comparaissait ce mardi dans deux affaires au tribunal correctionnel de Laval pour vols en réunion. La première remonte à la nuit du 28 au 29 mars 2020 où il avait volé un quad à la Chapelle-au-Riboul, dans le Nord-Mayenne, la seconde au 15 septembre 2022 à Saint Georges-sur-Erve dans l'Est du département où il avait volé une voiture, une télé et un sac à main notamment avec deux complices différents. Sur les cinq dernières années le Mayennais en a passé près de quatre en prison. C'est donc un individu qui connaît bien la salle d'audience de Laval et qui a tenté de se défendre comme il pouvait.

Une affaire d'escroquerie à l'assurance

Pour la première, il reconnaît les faits, "une erreur de jeunesse" selon lui. Son avocat demande une confusion de peine, ce qui fait que sa sentence s'ajoute à la seconde. Dans cette deuxième affaire, ça se corse un petit peu. À peine sorti de prison, le prévenu se fait embarquer dans une histoire de vol et d'escroquerie à l'assurance. Des complices l'incitent à dérober, pendant la nuit, une voiture, une télé, un sac à main et un meuble tout neuf, encore emballé, dans une habitation de Saint-Georges-sur-Erve. On retrouvera plus tard le Renault Scénic incendié un peu plus loin.

"C'est un coup monté", répète l'individu à la barre, tout comme son comparse qui n'est d'autre que le beau-fils de la victime. Les prévenus expliquent que la victime et son conjoint souhaitaient faire disparaitre la voiture et toucher l'assurance après. À peine sorti de détention, le jeune de 26 ans se fait donc rattraper par la patrouille et repart derrière les barreaux. Avec ses 17 mentions au casier judiciaire, notamment pour vol, menace de crime ou encore extorsion, il écope de 12 mois de prison dont 8 avec sursis pour les deux affaires. Il purgera donc quatre mois de prison qu'il effectuera avec un bracelet électronique à domicile. "On était un peu jeune à l'époque, enfin jeune, ça remonte", tente de se justifier, les faits remontent pourtant à moins de trois ans. Le Mayennais a également une obligation de travail comme peine complémentaire.

Le prévenu repassera devant la justice dans quelques mois en appel pour un vol de tondeuse.