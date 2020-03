Il conduisait avec plus de 4 grammes d'alcool dans le sang: un homme interpellé près de Savenay

Les gendarmes de Loire Atlantique ont interpellé un homme de 48 ans qui conduisait avec 4.13 grammes d'alcool dans le sang vendredi soir dernier. Vers 22h30, il circulait près de Savenay en Loire-Atlantique et roulait en zig-zag. A ce moment là il est carrément incapable de souffler dans l’éthylotest. C'est la prise de sang qui révélera ensuite son taux d’alcoolémie.

Permis retirés et véhicules immobilisés

Mais ce n'est pas tout: le lendemain, le samedi, les forces de l'ordre interpellent une femme sur l'autoroute A 83. Elle roulait à seulement 70 km/h mais avec 2.56 grammes d'alcool par litres de sang. Elle venait de Vendée et voulait rejoindre Saint-Herblain. Et pour finir, le même soir le conducteur d'une camionnette a été interpellé avec presque 3 grammes. Tous les permis ont été retirés et leurs véhicules immobilisés. Les gendarmes appellent à la prudence et rappellent que boire avant de conduire est dangereux pour soi comme pour les autres.