Il confond un policier de Montpellier avec le dealer qui devait le livrer

Montpellier, France

C'est un jeune de 19 ans qui débarque à Montpellier le soir du 28 octobre. Il est de Tours et il est venu en TGV. En sortant de la gare, il croise deux autres jeunes à qui il demande où il pourrait acheter de l'herbe. Ces derniers lui donnent un numéro de téléphone portable en lui précisant qu'il faut envoyer un SMS. Ce qu'il fait.

Quatre téléphones qui ne cessent de sonner

On lui donne alors rendez-vous boulevard Louis Blanc, à l'arrêt de tram pour réaliser la transaction. Il se rend sur place et là, il accoste un homme qu'il prend pour son livreur d'herbe. En fait ils sont deux et ce sont des policiers de la brigade anticriminalité. Il n'y a plus qu'à attendre le dealer qui se présente vers 23h. L'homme, âgé de 49 ans, est tout de suite interpellé et sur lui, les policiers saisissent 134 grammes d'herbe, 51 grammes de résine de cannabis, un peu plus de 900 euros, un poignard, une bombe lacrymogène et quatre téléphones qui sonnent en permanence.

Rendez-vous pris par SMS

Grâce à cela, les policiers arrivent à identifier cinq clients, des étudiants qui indiquent qu'ils se fournissent chez ce dealer depuis au moins sept mois et confirment qu'ils prennent rendez-vous avec lui par SMS. Le dealer en question reconnait les faits. Il se trouve qu'il est situation irrégulière et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire.