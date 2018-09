Plus de 170 km de course le long du Canal de Nantes à Brest. C'est le défi fou de Pascal Friguel. A 51 ans, il relie en quatre jours Hennebont à Redon, accompagné d'un bénévole de la ligue contre le cancer, dans le but de récolter des dons contre cette maladie.

Malestroit, France

Il n’y a pas grand monde ce dimanche 23 septembre, sur le parking du Crédit Agricole de Malestroit, dans le Morbihan. Il est 11h15, il fait gris et le crachin commence à tomber. Pourtant il y a de l’animation. Une camionnette blanche floquée "Ligue contre le cancer" crache de la musique électronique. Le but : motiver Pascal Friguel qui se prépare pour la dernière étape de son défi.

Depuis le 20 septembre, il longe le canal de Nantes à Brest en courant. Quatre étapes, quatre petits marathons, pour rejoindre Hennebont à Redon. Au total, plus de 170 km parcourut.

Un combat aussi personnel

Une expérience qui permet de récolter des dons pour la lutte contre le cancer. Mais Pascal Friguel a des motivations plus intimes. "C’est un moyen aussi de parler des soucis d’addictions que j’ai eu. Je veux montrer qu’on peut s’en sortir". Pascal Friguel ne s’étend pas sur le sujet, touché. Mais son initiative est noble, et depuis le début de son parcours, à chaque foulée, il reçoit le soutien de promeneurs, de cyclistes, qui flânent le long du canal. Cette course, c'est un peu sa rédemption.

Pascal Friguel a parcouru l'équivalent de 4 marathons © Radio France - Maxime Bossonney

Pascal Friguel n’est pas seul, il est accompagné par Yves Moisan, propriétaire de la "camionnette discothèque" et bénévole de la ligue morbihannaise contre le cancer.

"J’ai rencontré Pascal il y a 30 ans" explique-t-il. "On s’est perdu de vu, et un jour j’ai reçu un appel. C’était lui qui me proposait ce défi".

Yves est au courant des démons de son protégé. "J’ai su qu’il avait sombré, cette expérience c’est aussi pour l’aider à s’en sortir" dit-il, ému.

Quelques minutes avant le départ, Brigitte, une habitante de Malestroit, s’approche des deux hommes. Elle a entendu parler de Pascal et de son parcours. "Je suis touchée de près par le cancer, nous sommes tous concerné" confie-t-elle. "Je suis admirative !".

Les chaussures sont lacées, le sac à dos est prêt. Il est 11h30, Brigitte secoue un drapeau breton en guise de coup d’envoi. Pascal Friguel, un grand sourire aux lèvres, se retourne et entame sa course. Il sera salué en héros, 36 km plus loin, à Redon, après cinq heures d’efforts.