Il crible de balles une voiture, et donne un coup de couteau : deux ans de prison pour un Orléanais

Un Orléanais de 28 ans est condamné à deux ans de prison ce mercredi pour avoir blessé au couteau un homme devant un bar, insulté et frappé des policiers et gendarmes, et criblé de balles une voiture.

"Quand c'est comme ça, je fais n'importe quoi", reconnaît ce prévenu qui comparaît devant le tribunal d'Orléans pour deux histoires impliquant l'usage d'armes, et une forte consommation d'alcool. D'abord une bagarre devant un bar, rue de Bourgogne, le 30 décembre dernier. Un coup de couteau porté à un homme dans la rue, puis des insultes et des coups donnés au policiers et gendarmes qui interviennent pour le maîtriser. Ensuite une voiture criblée de balles au fusil le 29 mars, dans la rue où il habite. À son domicile, les forces de l'ordre retrouvent un véritable arsenal : des armes airsoft, des couteaux, un fusil... Le propriétaire, un Orléanais de 28 ans vient d'être condamné à deux ans de prison; il est parti directement en détention, et dispose de 10 jours pour faire appel.

Un passionné d'arme

Ce qui interpelle dans ce dossier, c'est cette sorte de fascination pour les armes que semble avoir le prévenu. Il se définit comme "un collectionneur". Lors de la perquisition au domicile de ses parents, où il réside, les policiers retrouve un grand nombre d'armes : un fusil à pompe acheté sur internet, un revolver Colt "de cowboy" précise le jeune homme, des couteaux, un glaive spartiate, ou encore de quoi fabriquer des munitions. Quand la présidente lui demande pourquoi il possède cet arsenal, le prévenu répond : "pour me surprotéger". Son avocat évoque une agression subie il y a cinq ans à Tours. Un passage à tabac qui aurait marqué profondément son client.

C'est avec son fusil à pompe que le prévenu à criblé de balles la voiture qui se trouvait dans sa rue. Un acte qu'il peine à expliquer; il parle de vengeance après la découverte d'une vitre brisée sur son propre véhicule. Dans la nuit, pris de paranoïa, il se glisse sous sa voiture pour faire le guet, avec son fusil. Au bout de quelques minutes, il tire sur un autre véhicule dans la rue, sans réelle raison. "C'était pour qu'on entende ma colère" tente d'expliquer le jeune homme, qui reconnait qu'il aurait pu tirer sur quelqu'un si on avait tenté de s'introduire dans sa voiture.

Un jeune homme qui souffre de troubles psychologiques

L'Orléanais condamné ce mercredi souffre de troubles psychologiques. Il est suivi depuis 5 ans par un spécialiste, notamment en raison de troubles dépressifs. Il est également diagnostiqué agoraphobe (peur de la foule). L'expert psychiatre estime qu'au moment des faits, il y a pu avoir altération du jugement, "mais pas abolition" précise le représentant du parquet, qui a été suivi dans ses réquisitions. En plus des deux ans de prison, le prévenu écope d'un suivi socio-judiciaire de 5 ans avec obligation de soins, de travail, interdiction d'acheter et de porter une arme. Par ailleurs, cet homme de 28 ans devra verser des dommages et intérêts : 750 euros à chacun des deux gendarmes qui se sont portés parties civiles (ces derniers sont intervenus les premiers la veille du réveillon pour maîtriser le forcené devant le bar) et 8 148 euros au propriétaire de la voiture criblée de balles fin mars.