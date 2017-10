Il cultivait 20 mètres carrés de cannabis chez lui, dans le Nord de l'Indre-et-Loire

Les gendarmes d'Indre-et-Loire ont mis la main sur une plantation de cannabis dans le nord du département, près de Chemillé-sur-Dême. Un homme d'une quarantaine d'années cultivait en toute illégalité 20 mètres carrés. Il sera jugé en correctionnelle en décembre.

C'est une indiscrétion, disons opportune, qui a guidé les gendarmes jusqu'à ce coin de terre d'un hameau proche de Chemillé-sur-Dême, le matin du mardi 24 octobre.En perquisitionnant le corps de ferme, ils ont découvert 1,8 kilogrammes de cannabis, l'équivalent d'une dizaine de pieds fraîchement coupés, en cours de séchage dans une chaufferie.

En poussant un plus loin les investigations, ils ont découvert 250 grammes supplémentaires, soigneusement placés dans un congélateur. Tout ça provenait d'une culture en serre de 20 mètres carrés. Ce cannabis servait à la consommation personnelle du propriétaire et de ses amis.

Cet homme, connu des gendarmes pour des faits du même genre, a été placé en garde à vue et présenté au parquet de Tours. Il sera poursuivi pour détention, acquisition, emploi et usage non autorisé de cannabis. Il a été remis en liberté et sera jugé en correctionnelle le 5 décembre 2017.