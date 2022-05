Il découvre les corps de sa mère et de son frère morts, chez eux, près de Valenciennes

"Dans une bourgade comme la nôtre où tout le monde se connaît, comment c'est possible ?" s'interroge, encore sous le choc, l'adjointe au maire de Maing, Corinne Collet. Ce vendredi soir vers 19 heures, deux corps en décomposition ont été découverts dans une maison de cette commune au sud de Valenciennes. La mère de 95 ans et son fils de 65 ans vivaient rue Henri Barbusse à Maing depuis plusieurs décennies.

Une pile de courrier derrière le portail fermé par un cadenas

Le deuxième fils est à l'origine de cette découverte macabre. Sans nouvelles de sa mère et de son frère depuis plus de deux mois, il avait envoyé un courrier il y a quelques semaines, sans réponse. Celui qui habite aujourd'hui en Normandie décide vendredi de prendre sa voiture et rouler jusqu'à Maing. Arrivé sur place, il constate la présence de mouches sur la fenêtre de la maison familiale. "Sa maman ne supportait pas les mouches, il a tout de suite compris qu'il se passait quelque chose", explique Corinne Collet qui s'est entretenue avec lui. Il escalade le portail fermé par un cadenas, ouvre la porte qui n'était pas verrouillée, et trouve une pile de courrier qui dont certaines lettres dataient d'une dizaine de jours selon l'adjointe au maire.

Sa mère allongée et, à côté, son frère sur une chaise

Il tombe alors nez-à-nez avec les cadavres de sa mère, allongée, et de son frère, assis sur une chaise à proximité. Les corps sont en décomposition. L'adjointe au maire a ensuite cherché pendant près de deux heures un médecin pouvant constater le décès. La police était sur place. Des mesures de monoxydes de carbone ont été réalisées, et se sont révélées négatives. Se dirige-t-on vers une mort naturelle ou suspecte ? Une autopsie doit être réalisée pour préciser les circonstances de leur mort.

On ne pensait pas vivre un moment aussi difficile dans une rue aussi calme.

"Il n'y avait jamais d'histoire, jamais de problème avec cette famille, ajoute le maire, Philippe Baudrin. Ils sont arrivés dans cette commune avant moi, il y a plus de 35 ans !" Corinne Collet partage son incompréhension : "C'est la stupéfaction, tous les mois on distribue une gazette et on fait toutes les rues de Maing. Dès qu'il se passe quelque chose, on est avertis. On ne pensait pas vivre un moment aussi difficile dans une rue aussi calme." L'adjointe au maire s'est ensuite entretenue longuement avec la voisine des deux morts. "Elle s'en veut, je l'ai eue au téléphone jusqu'à minuit et demi et je lui ai dit qu'elle ne devait pas s'en vouloir."