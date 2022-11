Ils usurpaient de fausses identités pour échapper à une contravention

Le procédé est à chaque fois la même. Des automobilistes flashés pour des excès de vitesse, souvent inférieurs à 20km/h. Le Commissaire de police des Sables d'Olonne José Szlowieniec requiérait à l'audience ce mercredi devant le tribunal judiciaire de la ville: "Lorsqu'ils reçoivent leur avis de contravention suite à une verbalisation en général pour excès de vitesse, ces personnes, souvent arrivant à échéance de leurs points sur le permis de conduire, cherchent d'une manière ou d'une autre à échapper à l'annulation du permis pour défaut de points. Et donc, _l'imagination humaine n'a pas de limites__. On se connecte sur Internet et on arrive à récupérer des identités, des prête-noms (_souvent étrangers) qui sont utilisés des milliers de fois. Sauf qu'ils ignorent qu'on est en mesure de faire des liens, des recoupements. (...) C'est une chance pour ces personnes de se retrouver devant la juridiction du tribunal de police car cette infraction de désignation frauduleuse est normalement un délit qui aurait pu être correctionnelle et puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende".

Un ami dont elle ne connaît que le prénom.

A la barre d'abord Leila affirme que ce n'était pas elle au volant, mais un ami qu'elle fréquente souvent dans des karaokés à Saint-Jean-de-Monts et qui avait des problèmes de voiture. Elle lui a donc prêté. Mais elle ne connaît que son prénom. "C'est ma seule erreur- confesse Leila- j'aurais mieux fait de payer l'amende à 45 euros". Guère convaincu le ministère public demande 250 euros d'amende.

Et les récits quasi identiques se sont suivis, souvent de jeunes conducteurs qui ne comptent plus que 4 voire 1 point sur le permis. Ils ont écopé pour la plupart de 100 euros d'amende.