Il dépose plainte contre Emmanuel Macron après les propos du président sur les non-vaccinés

Le chanteur Guillaume Galiana, plus connu sous le nom de Guillo, n'a pas apprécié les propos du chef de l'État. Dans un entretien au Parisien le 5 janvier dernier, Emmanuel Macron a dit vouloir "emmerder" les non-vaccinés, qu'il a par ailleurs qualifiés d'"irresponsables", en déclarant qu'"une personne irresponsable n'était plus un citoyen". Guillaume Galiana n'est pas vacciné et il s'est senti attaqué personnellement dans cette interview. Il a donc décidé de déposer plainte auprès du procureur de la République de Dax pour "discrimination, diffamation et menaces publiques".

En plus, d'être "révolté" et "en colère", le chanteur s'est senti "stigmatisé". "Pour moi qui suis non-vacciné et qui observe quand même toutes les mesures barrières, c'est une façon de me pointer du doigt et de me mettre au ban de la société", explique-t-il. "On est évidemment minoritaire maintenant, mais je pense que ce n'est pas une raison pour aller aussi loin et déclarer qu'une personne non-vaccinée ne serait plus un citoyen", ajoute l'interprète de "Nous aimions la terre". Pour lui, la façon dont s'est adressé Emmanuel Macron à la population a été "incroyablement violente".

La plainte de Guillaume Galiana a bien été enregistrée par le Parquet de Dax. Mais il reconnaît ne s'attendre à rien. "C'est un geste symbolique pour exprimer ma colère et susciter le débat", conclut Guillaume Galiana qui assure ne pas chercher la notoriété.