Il dérobe un avion, survole Perpignan en rase-mottes et se crashe dans un champ

De nombreux témoins racontent la même scène aux quatre coins de l’agglomération de Perpignan : entre 3 et 4 heures du matin, ils ont entendu ou observé un petit avion qui volait à très basse altitude au-dessus des habitations.

« Nous avons immédiatement compris que c’était anormal de voir un avion voler aussi bas, surtout qu’il y avait une tramontane déchaînée », raconte Bruno, un ambulancier qui a assisté à la scène. « Nous l’avons suivi des yeux pendant de longues minutes : il a effectué une boucle au-dessus de Canet, puis Cabestany et Elne. Nous l’avons ensuite perdu de vue ». Et pour cause : l’appareil s’est crashé dans un champ à un kilomètres au sud du village de Corneilla-del-Vercol.

Témoignage de Bruno, ambulancier Copier

Selon une source proche de l’enquête, l’impact aurait été d’une grande violence. L’avion se serait entièrement désintégré. Sur le coup, l'accident est passé inaperçu, et l'alerte n'a été donnée qu'au lever du jour.

Selon nos informations, l’avion était un petit bimoteur « Piper PA44 » appartenant à Aéro Pyrénées, un centre de formation basé sur le site de l’aéroport de Perpignan-Rivesaltes. L’appareil aurait été dérobé pendant la nuit par un individu qui serait passé par les locaux de la sécurité civile. Des traces d’effraction auraient été observées. Le vol est passé inaperçu : la tour de contrôle est inoccupée pendant la nuit.

Pour l’heure, le pilote n’aurait pas encore été identifié. Mais selon un spécialiste joint par France Bleu Roussillon, il s’agit sans doute d’une personne chevronnée. « Pour décoller avec ce type d’avion tout seul, lorsqu’il y a 50 nœuds de vent comme la nuit dernière, il faut un bon niveau de vol ».

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Perpignan. Pour l’heure, le Parquet de Perpignan n’a pas souhaité communiquer.