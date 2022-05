Un homme est recherché par les gendarmes ce lundi matin en Dordogne. Il est soupçonné d'avoir volé une mini pelle de chantier à Chanterac avant d'avoir une altercation avec un automobiliste et de lui fracasser son pare-brise.

Il dérobe une mini pelle de chantier et fracasse le pare-brise d'un automobiliste en Dordogne

Ce voleur de mini pelle ne s'est pas fait discret. Dimanche soir vers 18h30, il dérobe une sorte de petit pelleteuse sur le chantier d'un particulier à Chanterac et part avec sur la route. Visiblement il ne sait pas bien conduire l'engin car il racle le bitume et dégrade la chaussée. Il conduit de façon dangereuse. Un automobiliste le remarque et, très agacé, interpelle le voleur.

Une altercation éclate avec un automobiliste

Une altercation éclate entre les deux hommes. Le voleur fracasse alors le pare-brise de l'automobiliste et s'enfuit. Il n'y a pas eu de blessés mais les gendarmes sont tout de suite appelés.

Une enquête est en cours pour retrouver le voleur. Deux unités de gendarmeries sont engagées à Saint Astier et à Périgueux. Une équipe cynophile est aussi mobilisées.