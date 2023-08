Il dérobe une paire de lunettes pour l'offrir à sa femme, un homme interpellé à Laval

Il vole une paire de lunettes pour l'offrir à sa femme. Un homme âgé de 29 ans a été interpellé le 25 août dernier après un vol à l'étalage dans le magasin Optical Center au centre commercial des Bozées, à Laval, en Mayenne. Il s'est fait repérer par les employés du magasin.

Il devrait écoper d'une amende

Il est environ 17 h ce vendredi après-midi, l'individu revient à sa voiture et s'installe sur le siège passager d'une voiture.

La police est prévenue du vol, elle se rend sur place et interpelle l'homme originaire du Maine-et-Loire. Il reconnaît les faits et explique à la police qu'il a vu cette paire de lunettes, souhaitait l'offrir à sa compagne, mais n'avait pas assez d'argent pour l'acheter. Il a donc décidé de la voler, mais s'excuse pour ce vol. L'homme s'est vu remettre une ordonnance pénale délictuelle et devrait écoper d'une amende.