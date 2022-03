Il devient paraplégique après un accident de travail au noir, un habitant de Sète tente d'obtenir justice

En 2012, Abdel Kader Oukina travaille au noir dans un mas ostréicole. En charge du transport des huitres, il a un accident sur son lieu de travail et devient paraplégique. Depuis maintenant dix ans, Abdel Kader et sa femme se battent pour obtenir réparation auprès de l'employeur.

Le travail dissimulé est devenu monnaie courante. Certains ont recours au travail au noir pour compléter leur salaire, leur retraite, d'autres en font même leur emploi principal sans se rendre compte des risques potentiels. Le travail au dissimulé est illégal, vous vous exposez à de lourdes sanctions et vous prenez le risque de ne pas être couvert en cas d'accident sur votre lieu de travail. C'est le cas d'Abdel Kader Oukina, cet habitant de Sète a eu un accident du travail en 2012. A l'époque il travaillait pour un mas ostréicole, il s'occupait notamment de transporter des huitres vers différents restaurants. Depuis son accident sur son lieu de travail, il est paraplégique et surtout il n'a jamais obtenu justice face à son employeur.

Il travaillait depuis 22 ans pour ce mas ostréicole de manière illégale

Abdel Kader Oukina se bat depuis maintenant dix ans avec sa femme Yamina Oukina pour faire reconnaître son accident de travail. Le couple a porté plainte contre l'employeur, le patron du Mas Ostréicole. A l'époque, Abdel Kader Oukina travaille depuis 22 ans dans ce mas ostréicole, sa femme Yamina revient sur le fameux jour de l'accident : "Normalement il devait s'occuper des huitres pour livrer les restaurants. Alors qu'il récupère les huitres, il a eu son accident, il a eu un malaise et a heurté une potence. Il a eu une lésion de la moelle épinière, le traumatisme a fait qu'il est devenu paraplégique." Heureusement des témoins lui portent assistance, comme l'explique sa femme : "Il y a un jeune qui travaillait à côté lui a porté secours. Ce jeune a essayé d'appeler le patron de mon mari mais il n'est pas venu à son secours. Il y a déjà non assistance à personne en danger. Le traumatisme a fait qu'il est devenu paraplégique, il ne peut pas uriner comme tout le monde, il vit désormais dans un ehpad."

Depuis son accident, Abdel Kader Oukina est paraplégique

Une fois hospitalisé, Abdel Kader Oukina demande à son employeur de l'aider: "Quand mon mari lui a dit tu ne vas pas me laisser tomber j'ai eu cet accident chez toi. Son patron a répondu il n'en n'est pas question et il est parti. Il l'a laissé tombé. Mon mari ca a été très dur, ca lui a fait mal parce qu'il s'est dit je me suis fait avoir. Il a eu des remords, il me dit je n'aurai pas du continuer à travailler pour lui sans contrat." Le couple cherche à obtenir réparation aux prudhommes et va également se lancer dans un procès au tribunal correctionnel.

Pour l'instant leur dossier n'a jamais abouti aux prud'hommes, la procédure pénale bloque la procédure aux prud'hommes. Yamina Oukina ne veut pas lâcher et continuera à se battre pour son mari : "Je me dis que la vie de mon mari est perdue, elle ne sera plus jamais comme avant. Il souffre énormément, il a beaucoup de soins. On ne vit plus ensemble, on vit le calvaire. En le voyant souffrir, c'est terrible. Son seul souhait c'est que son employeur passe en justice. Il voudrait que la justice soit rendue c'est tout ce qu'il demande."