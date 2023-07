Il devra s'expliquer au tribunal: un cycliste a été interpellé alcoolisé roulant à contre-sens sur l'A13

Même à vélo on peut se perdre surtout quand on a trop bu. C'est la mésaventure arrivée à un cycliste qui pensait rejoindre Blainville-sur-Orne dans le Calvados et qui s'est retrouvé sur l'autoroute A13 à contre-sens en direction de Paris sur la bande d'arrêt d'urgence.

Vélo accidenté ( illustration) © Maxppp - Samuel Nohras Il y avait peu de circulation ce mercredi 26 juillet 2023 vers deux heures trente du matin quand un automobiliste a aperçu un cycliste roulant à contre-sens sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A13 dans le sens Caen-Paris. Le cycliste qui souhaitait à l'origine rejoindre la commune de Blainville-sur-Orne via le chemin de halage, s'est trompé de route et s'est retrouvé sur l' A13 à hauteur de Giberville. C'est lorsqu'il a fait demi-tour se retrouvant à contre-sens qu'il a été aperçu par un automobiliste qui a alerté les gendarmes. Le cycliste à contre-sens roulait alcoolisé Récupéré par une patrouille du peloton motorisé de la gendarmerie de Pont-l'Evêque, l'homme a été soumis à un contrôle alcoolémie qui a révélé un taux de 0,79 mg/litre de sang. C'est en taxi qu'il a été reconduit chez lui. Un écart de conduite et pas seulement qui pourrait lui couter cher. Il devra s'expliquer devant le tribunal.