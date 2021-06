Il dirigeait un trafic international de cocaïne et cannabis depuis la prison du Pontet (Vaucluse)

18 personnes ont été interpellés en région parisienne et dans les Alpes maritimes. Elles transportaient de la cocaïne et du cannabis entre les Pays-Bas et la France. le réseau était dirigé par un détenu du Pontet (Vaucluse)