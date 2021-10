Une caissière griffée dans la gare de Nantes, un homme en garde à vue

Une caissière d'un magasin de la gare de Nantes a été agressée, ce lundi. Un client a voulu partir sans payer sa boisson. Quand elle lui a demandé de la régler, il lui a mis un coup de tête et l'a griffée. L'agresseur est en garde à vue.

En fin de journée, ce lundi, une caissière d'un magasin de la gare de Nantes a été agressée par un client. Vers 20 heures, un homme de 25 ans s'installe et commande une boisson. Il la boit et tente de partir sans régler l'addition. Elle lui fait donc remarquer. À ce moment-là, le client s'énerve, griffe la caissière et lui donne un coup de tête.

Arrêté par la police ferroviaire

Un témoin de la scène intervient alors pour maîtriser l'agresseur, puis il est rapidement aidé par la police ferroviaire. Il a été placé en garde à vue.