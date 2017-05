Il dormait à l'hôtel grâce à la vente de drogue : un dealer arrêté et mis sous les verrous en Ardèche

Un homme de 22 ans a été arrêté lundi et placé en détention provisoire ce mercredi par la police d'Aubenas. Sans domicile fixe, sa vente de drogue dans le quartier des Oliviers lui a rapporté 35 000 euros en quatre mois. Il passera devant un juge jeudi 1er juin.

L'homme originaire de la l'Eure (région parisienne) n'a pas pu échapper aux policiers d'Aubenas lundi 29 mai. Il vendait de la drogue dans un coin du quartier des Oliviers, "depuis le petit matin" lorsque les gardiens de la paix sont arrivés. Ils l'ont interpellé vers 14 heures après une courte poursuite. Sur lui, le dealer avait 1800 euros, plusieurs centaines de grammes d'herbe et de résine de cannabis, et 20 grammes de cocaïne. En tout six mille euros de marchandise.

35 000 euros en quatre mois

Un trafic plutôt lucratif, puisqu'en recoupant ses déclarations et ses comptes, les policiers ont estimé que le dealer avait gagné 35 000 euros en quatre mois de trafic. Les nuits, il dormait à l'hôtel, et se déplaçait dans une voiture qui n'était pas la sienne. À rajouter aussi dans son lourd dossier, le jeune homme était en sursis avec mise à l'épreuve de deux ans, déjà pour trafic de stupéfiants à l'époque.

Il avait cassé la barrière du parking municipal

Après sa garde-à-vue, le trafiquant a été mis derrière les verrous et passera devant un juge en comparution immédiate le jeudi 1er juin. Il est aussi accusé de "refus d'obtempérer" et de "dégradation de bien public". Une première fois, en échappant à la police il avait foncé dans un de leur véhicule, avant de casser la barrière d'un parking municipal d'Aubenas, toujours avec sa voiture. En garde-à vue, il a déjà avoué le trafic de drogue.