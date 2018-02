Insultée, frappée, battue à coup de ceinture et de manche à balai, pendant plusieurs années. Le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné son tortionnaire à 1 an de prison ferme avec mandat de dépot. Il passe sa première nuit en prison. Il avait déjà été condamné pour les même faits en 2016.

Allevard, France

Un jeune de 26 ans d'Allevard, Lou Altimari, a passé sa première nuit en prison. Il avait 19 ans, Nathy* en avait 15. Rapidement, ils ont vécu chez les parents de la jeune fille. Elle raconte qu'au bout de quelques mois, il était devenu jaloux, maladif et qu'il commençait à la frapper et à la forcer à se droguer. Elle n'osait pas en parler à ses parents.

" Je croyais que c'était normal, ce qui m'arrivait. Je pensais que j'étais toute seule."

Elle n'arrive plus à étudier. totalement déconcentrée

Au bout de 3 ans, le jeune couple s'installe dans son propre appartement. Elle travaille et, lui, dépense l'argent avec lequel il achète de la drogue. Il menace de la prostituer. Il cassait ses téléphones pour l'isoler. Elle perd 12 kg.

Et à bout, elle finit par pendre la fuite. De peur des représailles, elle refuse de porter plainte. D'ailleurs malgré la séparation, il la harcèle sur son lieu de travail qu'elle finir par quitter malgré un CDI. "Il avait perdu un objet féminin" dira Maître Martin, avocat de la jeune fille.

Quelques mois plus tard, elle est contactée par les gendarmes d'Allevard, qui enquête sur des violences subies par .... la nouvelle petite amie du tortionnaire qui, elle, avait perdu 20 kg. Dans cette affaire Lou Altimari sera condamné le 14 décembre 2016 à 10 mois de prison avec sursis.

Et Nathy se décide à porter plainte. Et le bourreau s'est retrouvé ce mercredi devant le tribunal correctionnel. Complètement en dehors du réel, il nie l'ensemble des faits.

La jeune fille a été hospitalisé pendant 3 mois et n'arrive pas à reprendre.

Le détail des sévices subit que nous ne raconterons pas ici, par pudeur, aurait pu envoyer cet homme devant une cour d'assises. Il manquait

Il a été condamné à un an ferme avec mandat de dépôt. Ironie du sort: Sa nouvelle petite amie assistait à l'audience.

* le prénom a été changé.