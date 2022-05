Il échappe à la police et court menotté en plein cœur de Guéret

C'est une scène des plus incroyables qui s'est déroulée en plein cœur de Guéret, un peu après 13 heures ! Un homme menotté, les mains dans le dos, courant dans la ville pour échapper à la police. Le fugitif âgé d'une vingtaine d'années est connu des services de police.

Un homme violent

L'homme a été interpellé ce matin vers 10 heures, car il ne respectait pas son contrôle judiciaire qui lui était assigné pour des faits de violences et violences conjugales, a-t-on appris du vice-procureur de la cour d'appel de Limoges, Xavier Pasturel. Amené au commissariat, il arrive à s'en échapper vers 13h30. Une fuite qui va durer environ deux heures dans les rues de Guéret, avant qu'une patrouille le repère aux alentours de 15h30.

"Les tentatives d'évasions et les évasions sont très exceptionnelles". Le fugitif sera présenté en comparution immédiate lundi. Il risque jusqu'à 3 ans d'emprisonnement.

C'est assez surprenant de voir ça en plein Guéret

Une femme l'a vu courir avenue de la République, avant de prendre la rue des Martyrs de la Résistance, derrière la mairie, puis de bifurquer rue Martinet, avant de le perdre de vue. "J'ai vu passer un homme qui courait, nous confie ce témoin. En regardant de plus près j'ai vu qu'il avait les mains menottées dans le dos. Peu de temps après j'ai vu arriver deux policiers qui lui couraient après. _C'est assez surprenant de voir ça en plein Guéret"_, raconte-t-elle.

Ça n'arrive même pas une fois dans une vie

A ce même moment une autre femme est témoin de la scène, bloquée dans sa voiture. Elle ne réalise pas tout de suite ce qu'elle est en train de voir. "J'étais coincé avenue Charles de Gaulle, avec des voitures devant, derrière, je ne pouvais pas faire demi-tour. C'est là que je vois trois policiers, un homme et deux femmes qui courent sur le trottoir, cramoisi, les joues rouges rouges rouges ! Je me suis dit _"tien, ils doivent faire leur entraînement"_. Mais quand je suis arrivé au boulot, on m'a dit "On a vu un gars, avec les menottes dans le dos". Je me suis dit "Oh mince ! C'était mon coup à moi. Ça n'arrive même pas une fois dans une vie", raconte-t-elle un peu après, encore amusé par cette course poursuite.