Il écope d'un an de prison ferme pour des menaces avec des ciseaux à l'hôpital de Bayonne

"Je vais te planter". Tels sont les propos prononcés ce mardi 3 octobre par un homme qui se trouve au centre hospitalier de la côte basque à Bayonne. L'individu en question a été surpris en train de tenter de dérober un téléphone portable au gérant du "Relais H". Un commerce qui se trouve au rez-de-chaussée de l'hôpital. Le commerçant se voit alors menacé de mort par l'homme qui tient une paire de ciseaux entre les mains. Le patron de l'établissement et des clients vont le maîtriser et les policiers du commissariat de Bayonne l'interpellent et le placent en garde à vue. Mutique devant les forces de l'ordre, le trentenaire va le rester devant le tribunal où il va écoper, ce jeudi, d'un an de prison ferme.

"Jugez-moi et qu'on en parle plus"

À la barre du tribunal judiciaire devant lequel il est traduit en comparution immédiate, le prévenu ne veut donner aucune explication : "Jugez-moi et qu'on en parle plus." La présidente du tribunal, Emmanuelle Adoul, tente bien de lui donner la parole, mais rien n'y fait. "Je n'ai rien à dire", réplique le jeune homme, limite agressif. "Je n'ai pas envie de vous entendre", poursuit l'homme au moment où la juge va préciser son CV.

18 condamnations sont inscrites sur son casier judiciaire pour des faits de vols, de trafics de stupéfiants et de violences. Il venait de sortir de prison en mai dernier. Pour l'expert psychiatre, "il souffre de troubles de la personnalité". Pas malade, mais psychopathe et dangereux, selon le rapport médical. "Il fait le comédien, joue le fou et cela l'amuse", précise l'expert.

Un homme qui n'a "aucune conscience des cadres"

Un portrait peu flatteur qui donne du grain à moudre à l'accusation. La substitute du procureur de la République Amandine Boyer souligne que le prévenu "n'a aucune conscience des cadres" et demande donc une condamnation à six mois de prison ferme ainsi que la révocation partielle du sursis prononcée lors d'une précédente condamnation. Partie pas facile pour l'avocate du prévenu, Me Laurence Hardouin qui s'interroge "sur l'avenir de son client".

Même le curateur du jeune homme, venu témoigner devant le tribunal, déplore son impuissance à communiquer avec lui. Comme pour déstabiliser son monde, le jeune homme a alors pris la parole à la fin de son procès. "Je vis une sorte d'évolution spirituelle qui entraîne plein de maladies". Un mystère de plus autour d'un prévenu condamné à 10 mois de prison ferme plus deux mois révoqués de sa précédente condamnation.