Il écumait les caves et les commerces : un cambrioleur présumé arrêté à Besançon

Un cambrioleur présumé a été arrêté à Besançon par les policiers ce mard, dans une voiture volée. Il aurait commis dix cambriolages dans des commerces et des caves du centre-ville et de ses alentours. Cet homme d'une trentaine d'années est présenté au tribunal ce jeudi, en comparution immédiate.

Un cambrioleur présumé est présenté au tribunal correctionnel de Besançon ce jeudi après-midi en vue d'une comparution immédiate. Il a été arrêté ce mardi 3 mars à Besançon, près du centre-ville. Cet homme d'une trentaine d'années est repéré par une patrouille de la police nationale à cause de son comportement suspect. Les agences relèvent la plaque d'immatriculation et se rendent compte que l'homme se trouve à bord d'une voiture volée à un particulier le 25 février à Besançon.

Soupçonné de dix cambriolages

Le suspect est arrêté, auditionné et placé en garde-à-vue. Les enquêteurs fouillent également la voiture et récupèrent un coffre-fort et de nombreux objets. Le coffre-fort a été volé dans une boulangerie de la rue de Belfort, et les objets proviennent de plusieurs cambriolages, commis dans des caves et des commerces du centre-ville et de ses alentours.

Cet homme est soupçonné pour l'instant de dix cambriolages. Il aurait dérobé des affaires très variées, et pas forcément de valeur : vêtements, chaussures, petits appareils électro-ménagers, sacs à dos, vélo etc. ainsi que de l'argent liquide.

Présenté à un magistrat

En garde-à-vue, il reconnaît une partie des faits reprochés et a été présenté ce jeudi matin à un magistrat de Besançon. Ce suspect est un sans-abri, déjà connu des services de police et de justice.