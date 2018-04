France

Il reconnait des vols au Mans, et à Epernay, mais la même méthode a été utilisée dans de nombreux concerts de la tournée. Un homme, d'origine roumaine, a été interpellé à Epernay dans la Marne, samedi dernier, à la sortie d'un concert de Shaka Ponk, dans la salle du Millesium. Il est suspecté d'avoir volé des téléphones lors de concerts du groupe, dans toute la France.

Une méthode originale

Le suspect porte un large sweat-shirt. Dessous, une combinaison de plongée sous marine. Il coince les smartphones entre le latex et sa peau, ce qui lui permet de ne pas se faire repérer en cas de fouilles.

Pendant le concert, il repère ses cibles et profite des pogos, ces bousculades bien connues des amateurs de punk et de rock, pour soutirer les téléphones à ses victimes. Le voleur fait ensuite le tri, garde ceux qui ont la plus forte valeur, et se débarrasse des autres. D'ailleurs, à la fin des concerts, de nombreux appareils sont retrouvés au sol. Une fois sorti du concert, il écoule son butin sur internet.

Suspecté de vols dans toute la France

Lors de son interpellation, les forces de l'ordres retrouvent sur lui 14 téléphones. Il reconnait également huit vols, le 23 février dernier, lors d'un concert du groupe au Mans. "C'était connu que de nombreux téléphones étaient volés lors des concerts de Shaka Ponk", confie-t'on au commissariat du Mans, les bousculades étant propices aux larcins. "Cela aurait été plus compliqué au concert de Julien Clair !" La police sarthoise a répertorié une dizaine de plaintes, communiquées à ses collègues d'Epernay, en charge de l'enquête.

Des vols, commis dans les mêmes circonstances, se sont produits à Nantes, Tours, Paris et Lyon. Le suspect nie pour le moment toute implication. Il sera jugé ce jeudi en comparution immédiate, au tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne