Il enflamme sa cellule à la prison de Bayonne, un détenu condamné à un an ferme

Il a quitté la salle du palais de Justice de Bayonne en lançant une bordée d'insultes à la présidente du tribunal correctionnel, Virginie Le Petit, qui venait de le condamner à un an de prison ferme. Des injures virulentes également à l'adresse de la procureure de la République Caroline Parizel dont les lourdes réquisitions, deux ans de prison, ont scellé son sort. L'homme de 41 ans, camerounais en situation irrégulière, a été condamné par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bayonne ce lundi 20 mars 2023. Il a fallu quatre fonctionnaires de la pénitentiaire pour le maîtriser et lui faire quitter la salle.

ⓘ Publicité

26 détenus évacués

Le procès a pourtant débuté dans le calme. Le prévenu explique qu'il n'a pas fait exprès de mettre le feu à son matelas. "J'ai voulu détruire des papiers sur lesquels j'avais écrit des textes" explique le quadragénaire. "J'ai ensuite été pris de panique, surtout que l'interphone de ma cellule ne marchait pas". Sauf que l'un des surveillants présents à ce moment a vu l'homme tout détruire dans la cellule 29, à coups de pied, puis mettre le feu à son lit et à sa couverture. Si la rapide intervention de la police et des pompiers a permis une maîtrise rapide du sinistre, l'incendie a provoqué la panique dans les cellules voisines. Au point que les détenus ont fait un trou dans la porte pour échapper à l'épaisse fumée qui s'est dégagée. 26 détenus au total ont été évacués et un surveillant a été blessé. Le pire a été évité, d'autant que, dans cet établissement où le taux d'occupation s'élève à 200%, le système de détection des incendies n'a pas fonctionné.

Transféré à Mont-de-Marsan

Déjà condamné par la justice à cinq reprises par le passé, l'incendiaire a fait preuve de "mauvaise foi" selon la procureure de la République. "Pas de preuve sur le caractère volontaire de l'incendie" en revanche, pour son avocat Me Laurent Bidart. Le tribunal, peu convaincu par les arguments de la défense et agacé par le comportement du prévenu, l'a condamné à un an de prison ferme et à une interdiction définitive du territoire français. Il a été transféré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan où les matons l'auront à l'œil.