Il enfonce sauvagement ses doigts dans les yeux d'un policier municipal à Béziers

Six mois de prison ferme ont été prononcés ce jeudi par le tribunal de Béziers contre un habitant du Tarn pour avoir agressé le 13 juillet dernier un policier municipal.L'homme était ivre.

Les agressions de policiers qu'ils soient nationaux ou municipaux ne sont pas rares, mais voilà une étrange manière de s'attaquer à un représentant des forces de l'ordre. Un Tarnais de passage dans le Biterrois s'est retrouvé ce jeudi soir devant le tribunal correctionnel pour avoir sauvagement planté ses doigts dans les yeux de ce fonctionnaire de 35 ans, après de multiples insultes et des coups portés au niveau du buste.

Les faits se sont déroulés mardi soir vers 23h50, le long des berges de l'Orb où plusieurs centaines de personnes s’étaient réunies pour le tir du feu d’artifice.

L’homme, connu de la justice (trois mentions à son casier judiciaire) n’a pas apprécié que la victime lui demande de partir suite à une altercation autour du food-truck. L'individu était hystérique, d’après les autorités. Ce trentenaire résidant près de Castres était accompagné de deux amis, eux aussi très alcoolisés.

Le policier s’en tire avec trois jours d’ITT

À l'issue d'une garde à vue de 48 heures, le suspect a été présenté en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Béziers jeudi en fin de journée. Il a été reconnu coupable et condamné à six mois de prison ferme pour insultes, outrage et rébellion. Aucun mandat de dépôt n'a été prononcé. Il devra par ailleurs indemniser sa victime à hauteur de 800 euros.