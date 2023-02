Il enlève son ex-compagne et la viole : 18 ans de réclusion

Il assurait n’avoir jamais voulu tuer son ex-compagne, ni l’avoir violée. Rémi Bauzet a obtenu une victoire très partielle. Le jeune homme de 31 ans a été acquitté vendredi par la cour d’assises de la Charente-Maritime, pour le chef de tentative d’assassinat sur Elodie Texier. Mais il est condamné pour viol et pour enlèvement et séquestration - ce qu’il ne contestait pas. En revanche les jurés ne l'ont pas suivi quand il affirmait avoir libéré de lui-même sa victime.

Cela fait donc une condamnation pour deux crimes. La peine est lourde : 18 ans de réclusion. Plus que les 15 ans réclamés par l’avocate générale. Peine assortie d’un suivi socio-judiciaire de sept ans : à sa sortie de prison, Rémi Bauzet, ce dernier aura notamment interdiction de revoir la victime et de reparaître en Charente-Maritime. Sous peine de retourner en détention. "Une victoire à la Pyrrhus" reconnaît l'un des avocats de la défense, Lionel Béthune de Moro.

Pas assez de preuves pour la tentative d'assassinat

Le 21 janvier 2021 au soir, Rémi Bauzet, incapable d’accepter d'avoir été quitté, avait attendu son ex devant une maison de Soubise, avant de la faire monter dans sa voiture en direction de leur ancien domicile conjugal à Pons. La jeune trentenaire avait parcouru les derniers kilomètres ligotée et bâillonnée dans le coffre de la voiture. Prévenus par la famille de la victime, les gendarmes étaient intervenus très vite. En les voyant arriver, l’homme avait relâché sa victime.

Dans la motivation du verdict, les jurés expliquent que la tentative d'assassinat n'a pas été retenue, car l'enlèvement ne constituait pas un commencement de réalisation suffisant. En revanche, ils ont cru Elodie Texier quand elle accuse son ancien compagnon de viol, commis quelques jours avant l'enlèvement. "J’ai dit non, mais j’avais peur, alors j’ai accepté pour pouvoir partir plus vite" a expliqué la jeune femme à la barre des témoins. "Elle veut me couler, pour se venger" a répondu Rémi Bauzet au moment de s'expliquer sur les faits.

Un profil inquiétant

Le profil de l’accusé a sans doute joué en sa défaveur. Avec un casier judiciaire chargé, et qui pourtant ne condamne que partiellement les violences exercées sur trois anciennes compagnes, toujours dans un contexte de séparation. "J'ai été un gros connard" répète plusieurs fois Rémi Bauzet durant les deux jours d'audience. Mais peine pourtant à se remettre en cause.

Le jeune homme s'en prend notamment à la gendarme qui a dirigé l'enquête. "Elle me fait penser à ma belle-mère..." Il soupçonne cette adjudante d'avoir elle-même placé un marteau dans sa voiture pour accréditer une tentative d'assassinat, lorsqu'il a enlevé Elodie Texier. Enlèvement et séquestration qu'il reconnaît, mais pour les justifier. "C'était pour lui faire peur. Elle m'a trahi et pris pour un con", assure-t-il. Toujours vexé deux ans plus tard d'avoir été largué par un simple SMS.

Après deux jours d'audience éprouvants, Elodie Texier se sent "soulagée". La jeune femme a été reconnue victime, notamment de viol, ce que contestait son ancien compagnon. "C'est bien aussi pour ses autres victimes" assure la jeune femme. © Radio France - Julien Fleury

"Un enfant de 31 ans"

"Aucune compassion pour la victime", "centré sur sa propre souffrance", ont noté les experts qui l'ont examiné, quelques mois après les faits. Pas de pathologie mentale, mais un état limite, "borderline", qui l’a rendu intolérant aux ruptures amoureuses. A l'audience, Rémi Bauzet explique vouloir des soins, "mais avec de vrais spécialistes". Rechigne à plonger aux racines de sa violence. Cette enfance malheureuse, ce père lui-même violent et alcoolique qu'il peine pourtant à condamner. "J'ai hérité de son sale caractère". "Un volcan, résume son avocate Oriane Chevallier, qui lorsqu'on le quitte se met à déborder et dont la lave emporte tout."

Si les jurés ont tenu compte de cette enfance difficile, ils ont aussi voulu sanctionner un "risque de récidive important" et l'absence de prise de conscience. "Vous êtes fortement incité à vous soigner", insiste le président de la cour. Ce que concède aussi ses deux avocats. "Vous avez devant vous un enfant de 31 ans" plaide Oriane Chevallier.

Une victime soulagée

A l'énoncé du verdict, Elodie Texier rayonne enfin, elle qui a beaucoup pleuré durant les deux jours d'audience. Replongé dans des souvenirs qui la hantent encore. Et notamment ces longues minutes passées dans le coffre de la voiture de son ex-compagnon. Ligotée et baillonnée. Se demandant si elle allait mourir : "c'était éprouvant mais je suis soulagée. Et cette condamnation vaut aussi pour les trois d'avant." Trois anciennes compagnes violentées elles aussi par Rémi Bauzet. L'une d'elle frappée au crane par un coup de barre à mine. Evanouissement, quatorze points de suture... et seulement trois ans de prison dont la moitié avec sursis.

Au sortir de la salle d'audience, une autre femme est en colère. C'est Aurore, la nouvelle compagne du condamné, sa future femme, qui dénonce "une injustice". Elle qui a assuré à la barre des témoins qu'elle saurait "le sauver". C’est exactement ce que pensait faire la dernière victime, Elodie Texier, au début de leur relation.

