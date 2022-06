Un Lavallois de 45 ans a été condamné ce jeudi à 18 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Laval pour corruption de mineures de moins de 15 ans entre 2017 et 2020 au Genest-Saint-Isle. Il leur envoyait des photos et vidéos de son sexe et de lui en train se masturber.

Il envoyait des photos et vidéos à caractère sexuel à des mineures, un Lavallois condamné à du sursis

Un Lavallois de 45 ans a été condamné ce jeudi à 18 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Laval pour des faits de corruption de mineures âgées de moins de 15 ans entre 2017 et 2020 au Genest-Saint-Isle, près de Laval. Au total, 12 victimes de moins de 15 ans ont été recensées et près de 10.000 messages ont été échangés en l'espace de trois ans.

Une mécanique bien huilée

Sur les réseaux sociaux ou des sites de discussion, l'homme prend contact avec ses victimes en discutant avec elles, bascule sur l'application Snapchat et envoie finalement des messages à caractère sexuel, des photos de son sexe et des vidéos de lui en train de se masturber. Les discussions avec les mineures durent plus ou moins longtemps, allant de quelques mois à une année complète. "Tout ça vous prenait combien de temps par jour ?", demande le procureur, "je ne le faisais pas tous les jours", répond-t-il.

"Je pensais qu'elles allaient aimer ça"

Le prévenu change son âge en fonction de sa victime, indique qu'il a entre 18 et 20, ne montre jamais sa tête et utilise un pseudo pour échanger avec les jeunes filles. Des rendez-vous sont fixés entre le prévenu et les victimes, pour se rencontrer, mais le Lavallois ne s'y rend jamais. "Je trouvais ça excitant à l'époque", tente de justifier le prévenu à la barre, "ça vous apporte quoi de faire ça", continue la présidente, "je pensais qu'elles allaient aimer ça", souffle-t-il, "à 14 ans ?", relance la présidente, "je ne sais pas", termine le Lavallois.

Il écope donc de 18 mois de prison avec sursis, une peine mois lourde par rapport à ce qu'avait demandé le procureur, à savoir 36 mois de prison dont 6 mois ferme. Il a une obligation de se soigner, de travailler et de dédommager les victimes. Il sera inscrit au Fijais, le fichier des auteurs d'infractions sexuelles et violentes.