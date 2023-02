Il escroquait les personnes âgées entre Gard et Hérault : un escroc arrêté deux fois en un mois

Il sévissait entre le Grau-du-Roi et Aigues-Mortes : un voleur récidiviste a été arrêté par les gendarmes. Arrêté non pas une, mais bien deux fois. Toujours le même profil de victimes, toujours le même mode opératoire : l'homme visait uniquement les personnes âgées.

Son scénario

Il sonne d'abord au domicile de ses futures victimes, et prétexte que sa voiture est tombée en panne. La suite se joue en deux temps. L'homme demande s'il peut profiter du téléphone, et s'il est possible de lui donner une bouteille d'eau pour remplir le radiateur de son véhicule. Il rentre dans la maison ou l'appartement. La victime part chercher une bouteille d'eau. Quelques minutes d'absence fatales. L'escroc en profite pour voler argent, bijoux, et disparaître dans la nature.

Au moment du réveillon, sept victimes sont recensées entre Aigues-Mortes et le Grau-du-Roi.

Très rapidement, les gendarmes remontent jusqu'à l'arnaqueur : un Graulen de 38 ans. Placé en garde à vue, il avoue, mais reste libre en attendant sa convocation devant le tribunal.

Il récidive

Sauf que visiblement, il y a pris goût. Rebelote. Il recommence, mais s'exporte un peu plus loin, dans l'Hérault.

Son petit manège n'a pas duré. Les gendarmes du Grau-du-Roi lui remettent le grappin dessus. Il est remis aux gendarmes de Mauguio (Hérault). Il est à nouveau placé en garde à vue.

Depuis, il dort derrière les barreaux, en attendant son jugement devant le tribunal judiciaire de Montpellier.