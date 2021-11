"Il est devenu votre souffre-douleur" : une lavalloise condamnée pour violences conjugales

Une Mayennaise de 43 ans a été condamnée à six mois de prison avec sursis pour violences conjugales par le tribunal de Laval. Elle comparaissait ce mardi pour avoir frappé son conjoint fin mai dernier. Elle faisait vivre un enfer à son compagnon.

Une femme de 43 ans a été condamnée à six mois de prison avec sursis pour violences conjugales

Son compagnon était un habitué des coups et des claques. Une femme de 43 ans, habitante de Laval (Mayenne), a été condamnée à six mois de prison avec sursis ce mardi 2 novembre pour violences conjugales. Aujourd'hui séparée de son conjoint, elle ne pourra plus paraitre à son domicile.

"Vous vous mettez dans tous vos états

Ce mardi 2 novembre, la quadragénaire s'avance à la barre accompagnée par une membre de l'Association tutélaire des majeurs protégés (ATMP 53). Elle comparait pour des violences commises fin mai dernier. Mais elle n'en est pas à ses premiers sauts d'humeur : "Vous vous mettez dans tous vos états, vous êtes jalouse, vous le soupçonnez d'avoir des liaisons" énumère la présidente "En fait, il était devenu votre souffre douleur" poursuit-elle. La prévenue fait vivre un enfer à son compagnon, également père de son enfant : des humiliations en pleine rue, des claques, des coups et pendant un rendez vous au tribunal, il y a quelques semaines, elle est tellement en colère qu'elle lui saute à la gorge. A la barre du tribunal de Laval, la femme de 43 ans, petite, les cheveux rouges et des bottes en cuir aux pieds, ne bronche pas.

"Mon client vit dans la peur"

"Elle a des comportements surprenants quand elle ne prend pas ses médicaments. Mon client vit dans la peur" assure l'avocate de la victime. Il n'est d'ailleurs pas présent à l'audience. L'homme habite seulement à 250 mètres du domicile de son ex-compagne. "Mais pourquoi s'est-il installé à 250 mètres ? Elle pourrait le croiser en allant au supermarché" rétorque l'avocate de la prévenue "Je peux concevoir qu'il ait peur mais il se met aussi un peu en danger''. "Il reconnait qu'il est sous emprise" répond l'avocate de la victime. L'homme cherche aujourd'hui à déménager à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).