"Il est honteux mais soulagé que ça s'arrête" le pompier pyromane de l'Hérault parle d'addiction au feu

Il est en prison depuis trois jours, le pompier pyromane de Saint Jean de la Blaquière va subir dans les prochains jours une expertise psychiatrique pour tenter de comprendre ce qui a pu le pousser à mettre volontairement le feu à plusieurs reprises sur sa commune et dans les environs ces derniers mois.

Au total il a reconnu 8 départs de feu depuis le mois de mai. La justice s'interroge sur d'autres incendies volontaires plus anciens dans le secteur. Cet homme de 36 ans, père de famille était adjoint au maire à Saint Jean de la Blaquière, pompiers volontaire, mais aussi agent forestier pour le département.

Son avocate, maitre Marion Barre l'a assisté lors de son audition devant le juge d'instruction jeudi avant son placement en détention provisoire.

Marion Barre, l'avocate du pompier

C'était une addiction au même titre que l'alcool ou la cigarette

Quelles sont les explications que votre client donne pour justifier ses

Il a du mal à l'expliquer. Il dit déjà que c'est une addiction au même titre que la cigarette ou les stupéfiants ou l'alcool. Il a besoin d'allumer des feux, il a besoin de voir du feu. Et la deuxième chose, c'est que ça lui permettait aussi d'avoir des montées d'adrénaline. C'est quelque chose dont il a besoin.

Il regrette ?

La seule chose qu'il a pu dire, c'est qu'il était honteux des faits qu'il a commis, qu'il regrettait, il a présenté ses excuses. Il s'expliquera devant la juge d'instruction le moment venu.

Il a reconnu tout ce qu'on lui reprochait, est-ce qu'il s'est attribué d'autres départs de feu ?

Absolument pas. Il a reconnu certains des faits qui lui étaient reprochés, notamment au mois de mai et au mois de juillet de cette année. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il a reconnu et il n'y a rien d'établi sur les autres faits qui lui sont reprochés avant ces dates là.

Il reconnaît une forme de soulagement à son arrestation

Est-ce qu'il est soulagé aussi d'être enfin interpellé ?

Il se dit soulagé que ça s'arrête parce que comme pour toutes les addictions, il y a un moment donné ou on est conscient de ce qu'on fait, on est conscient de ce qui ne va pas et qu'on n'arrive pas à s'arrêter soi même. Il n'arrivait pas à s'arrêter. La façon dont ça s'arrête est parfaitement dramatique, bien évidemment. Mais il est soulagé qu'il y ait un point final à tous ces actes qui ont été commis.

L'expertise nous apportera des réponses, pas forcément celles qu'on attend

Il faut que l'expertise psychiatrique trouve des raisons ou ses explications peuvent suffire ?

L'expertise est indispensable, obligatoire dans le cadre d'un incendie. Donc il y aura nécessairement une expertise psychiatrique, une expertise psychologique qui vont de toute façon nous apporter des réponses. Peut être pas toutes, peut être pas celles qu'on attend, celles qu'on a envie d'entendre non plus, mais elles vont de toute façon nous éclairer sur la personnalité de cet homme.

Le fait qu'il soit pompier et élu, est-ce une circonstance aggravante ?

C'est une circonstance aggravante pour lui dans son intimité et au niveau de sa famille, au niveau de ses amis et de la place qu'il a dans la commune. Ça ne l'est pas au niveau de la loi à priori.

Et la détention provisoire, c'est quelque chose qu'il a intégré ?

La détention provisoire, c'est quelque chose qui est très compliqué, surtout quand on n'est pas connu de la justice. Je l'ai préparé du mieux que j'ai pu après, je pense qu'on n'est jamais prêt à partir en détention, surtout quand on n'a pas du tout le profil du délinquant. C'est un père de famille qui a 36 ans, qui a deux enfants et qui ne connaît pas du tout le milieu carcéral.

Son épouse est dans l'incompréhension mais je pense qu'elle va le soutenir

Vous avez eu aussi la famille, dans quel état d'esprit se trouve-t-elle ?

J'ai eu son épouse au téléphone rapidement, elle est bien évidemment un petit peu dans l'incompréhension parce qu'elle découvre ce qui s'est passé. Mais je pense qu'elle va être un soutien pour lui.

