Il est mis en examen après avoir défoncé les maisons de ses voisins avec son tracteur, en Charente-Maritime

Il avait détruit les façades d'habitations de deux maisons avec son tracteur, sur la commune de Néré au nord est de Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime). Un agriculteur de 57 ans a été mis en examen notamment pour tentative d'assassinat, et placé en détention provisoire. Le quinquagénaire avait sévi chez deux de ses voisins, au petit matin du 2 juillet dernier. Un papa avait dû précipitement mettre sa femme et son enfant de deux ans à l' abri dans une chambre. Le conducteur du tracteur avait été arrêté dans la foulée par les gendarmes, avant d'être conduit dans un hôpital psychiatrique. L'homme a déjà été condamné 6 fois entre 2015 et 2020 pour des dégradations, menaces notamment et il a déjà écopé de prison ferme.

ⓘ Publicité