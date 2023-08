"Il est traumatisé et n'ose plus sortir", un Flérien de 30 ans enlevé, tabassé et séquestré... par erreur

Le 29 juillet dernier, alors qu'il rentre d'une boîte de nuit à Flers (Orne), un homme de 30 ans est pris à parti par deux jeunes hommes d'une vingtaine d'années. Il se fait alors tabasser, ligoter, et embarquer de force dans le coffre d'une voiture. Son calvaire ne prendra fin que quelques heures plus tard.

Pris pour cible à tort

Ce sont des témoins, interpellés par la scène, qui alertent la police. Les agents repèrent rapidement la voiture des ravisseurs, et la prennent en chasse. Une course-poursuite s'engage entre Flers et Argentan, mais les policiers finissent par perdre la trace du véhicule. Après plusieurs heures d'enquête, les policiers se rendent dans un immeuble d'Argentan. Alertés par des gémissements, ils entrent dans un appartement et libèrent la victime, encore ligotée.

"Ils ont retrouvé mon client traumatisé, tuméfié et marqué par les coups qu'il a reçu pendant plusieurs heures ! Il s'est vu prescrire plus de huit jours d'ITT (Incapacité Totale de Travail), ce n'est pas rien. Aujourd'hui, il est traumatisé et n'ose plus sortir de chez lui", raconte Maitre Helloco, l'avocat de la victime, un Flérien de 30 ans. L'homme se dit victime d'une erreur. Il n'aurait rien à voir avec cette affaire, à priori liée à un trafic de stupéfiants, même si le mobile "reste à éclaircir" selon Maitre Helloco.

Un crime et non un délit

Les deux ravisseurs présumés ont été interpellés trois jours après les faits, le 1er août, à Alençon. Ces deux jeunes d'une vingtaine d'années ont partiellement reconnu les faits. Mis en examen, ils ont été placés en détention provisoire "le temps de la procédure d'instruction, qui peut durer entre 12 et 18 mois. Ensuite, ils pourront être jugés", explique Maitre Helloco, qui réclamait la requalification des infractions. Il souhaite que les ravisseurs soient jugés pour un crime, et non un délit. "Mon client a subi un crime, car il n'a pas été libéré par les auteurs, mais par les forces de police", poursuit-il. La peine encourue par les ravisseurs est donc de 20 ans de réclusion.

