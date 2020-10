"Il était en conflit permanent avec ses voisins" : un retraité mis en examen pour meurtre à Calais

Un retraité calaisien de 68 ans est mis en examen et placé en détention provisoire pour homicide volontaire. Vendredi 9 octobre, il a tué d'un coup de couteau l'un de ses voisins, parce qu'il était incommodé par ses fumées de cigarette.

Il passait son temps à traiter ses voisins de drogués et d'alcooliques, leur reprochant de faire trop de bruit. Eux le décrivent comme un homme agressif et menaçant. Un retraité de 68 ans a été mis en examen dimanche 11 octobre pour homicide volontaire et violences volontaires avec arme. Il est placé en détention provisoire.

Depuis qu'il avait emménagé dans un appartement rue Mollien à Calais il y a quatre ans, les locataires de tout l'immeuble ont déposé plusieurs mains courantes contre ce retraité. Le Calaisien était en "conflit permanent" avec ses voisins, explique le parquet de Boulogne-sur-mer.

Une dispute pour une odeur de cigarette

Vendredi 9 octobre, la dispute a tourné à l'homicide. Vers 21h, un homme de 36 ans se trouve dans son logement avec son frère, 47 ans et la compagne de ce dernier, âgée de 42 ans. Ils entendent alors un hurlement dans le couloir. C'est le retraité de 68 ans qui crie être incommodé par les fumées de cigarette.

La femme décide de sortir pour le calmer, mais l'homme lui assène trois coups de poings qui la font tomber par terre. Son conjoint se précipite ; le retraité lui donne un coup de couteau dans le bras. Le Calaisien de 36 ans intervient et c'est alors que le retraité lui plante un couteau dans la poitrine.

Le trentenaire, admis dans un état très grave à l'hôpital, décède ensuite de ses blessures. Le retraité est ensuite placé en garde à vue. Il reconnaît les faits mais estime être la victime dans l'histoire : "Il nous explique qu'il n'a fait que se défendre, ce qui est contredit par les faits", souligne le procureur de Boulogne-sur-mer, Pascal Marconville.

Le Calaisien de 68 ans a été placé en détention provisoire en attendant son jugement.