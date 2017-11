" Il était en train de démonter la porte de la salle de bain" : Asmae raconte son calvaire de femme battue

À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes ce samedi, France Bleu Saint-Etienne Loire donne la parole aux victimes. Asmae raconte à Saint-Etienne comment elle a fini par s'en sortir.

Ce témoignage vous risquez de ne pas l'oublier. Asmae a été pendant des années frappée par son mari. Aujourd'hui elle a réussi à s'en sortir et accepte de raconter son histoire à France Bleu Saint-Etienne Loire. Dans la Loire, en moyenne, sept situations de violences conjugales sont traitées chaque jour.

J'ai rencontré mon mari c'était l'amour fou. Je suis arrivée en France il a changé complètement — Asmae

Asmae a rencontré son mari il y a quelques années au Maroc " j'étais hôtesse de l'air" raconte la jeune femme "C'était l'amour fou, j'ai pas eu le temps de le connaître. Je suis arrivée en France il a changé complètement. Il a commencé à boire, à me frapper et à me rabaisser". Asmae subit alors des violences quotidiennes jusqu'à ce terrible jour.

Il a sorti un katana, il a voulu me tuer avec ma fille. C'était horrible. Heureusement j'ai fui dans la salle de bain, j'ai fermé. Il était en train de démonter la porte de la salle de bain avec un tournevis et pour l'amour de dieu j'avais un téléphone [...] j'ai pris mon téléphone j'ai appelé la police [...] j'ai dit je suis dans la salle de bain, ils m'ont dit vous rentrez dans la baignoire on arrive. Ils sont arrivés et ils l'ont pris — Asmae

Un jour Asmae décide de quitter son logement, son mari est alors devenu extrêmement violent au point de vouloir la tuer. Heureusement, la jeune femme avait son téléphone portable sur elle et a prévenu la police qui est arrivée à son secours.

Aujourd'hui je suis fière de participer à ce clip pour lui dire [son ex-mari] que j'existe malgré tout ce que tu m'as fait je suis là et j'espère que toutes les femmes [...] victimes de violences conjugales se réveillent [...] il faut le déclic et moi le déclic je l'ai eu. Je l'ai payé cher mais aujourd'hui je me sens bien. Je suis bien dans ma peau malgré tout ce qui est arrivé — Asmae

TÉMOIGNAGE I Asmae raconte son calvaire de femme battue Copier

Aujourd'hui Asmae est hébergée dans un foyer et se bat contre les violences faites aux femmes. En partenariat avec la Préfecture de la Loire elle a participé, avec d'autres victimes, à la création du clip "Un déclic : ta vie".

Un deuxième clip a été enregistré avec des personnalités locales telles que Florentin Pogba le joueur de football de l'ASSE. Ce deuxième clip sera notamment projeté ce vendredi soir au Chaudron avant le coup d'envoi du match de Saint-Etienne contre Strasbourg.