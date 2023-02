Il était mort la tête écrasée dans une égraineuse à lin : 40.000 euros d'amende requis

L'engraineuse à lin sur laquelle travaille la victime ce matin là s'enraye. Il ouvre donc le capot et y introduit son buste. Mais son collègue la remet en marche sans le voir. Le salarié se retrouve la tête écrasée entre le peigne et les parois. Les secours arrivés sur place à 7 heures ne peuvent que constater son décès. L'autopsie conclut à un " traumatisme crânien majeur avec plusieurs fractures qui ont entrainé la mort immédiate ".

ⓘ Publicité

L'enquête démarre et les résultats sont édifiants. Les auditions et les expertises révèlent que les manquements aux obligations de sécurité sont légion dans l'entreprise. La présidente du tribunal les énumère : faisceau laser inopérant, alerte sonore inaudible compte tenu du bruit de la machine, clé cassée dans l'interrupteur de la machine, bloquée du coup en position marche, ergonomie du tableau de bord qui empêche de s'assurer que personne ne se trouve dans la zone dangereuse, aucune consigne de sécurité, ni notice d'utilisation sur les machines, branchements électriques sauvages et des salariés formés sur le tas par les plus anciens.

A la barre du tribunal, le directeur général reconnait tout et assume. "Le lin est une filière en expansion récente en Normandie, explique-t-il. J'ai convaincu le président de la région de mettre en place des formations dignes de ce nom." Depuis tout a été revu dans l'entreprise ajoute-t-il. "Nous avons investi plusieurs millions pour changer les machines et un responsable de la sécurité a été recruté". Des opérations de maintenance ont lieu tous les week-ends désormais et des vérifications de sécurité tous les lundi matins. "Ce drame a été un déclencheur pour que ça ne se reproduise pas".

Le procureur a déploré tous les dysfonctionnements qui ont conduit à la mort du salarié. "Les améliorations apportées, c'est une bonne chose, mais ça ne permet pas de revenir sur le passé" conclut Jean-Pierre Triaulaire, qui réclame au tribunal une amende "pas inférieure à 40.000 euros". La décision sera rendue le 28 mars prochain.

La victime laisse une veuve et trois orphelins. Leur avocat a demandé une nouvelle audience sur intérêts civils pour déterminer le montant des dommages-intérêts.