Il était parti faire son footing : un homme de 29 ans porté disparu depuis dimanche près de Pithiviers

Boynes, France

Il a été vu pour la dernière fois dimanche 3 novembre au matin à Boynes (au Sud-Est de Pithiviers) : "Adrien Lebel a disparu alors qu'il effectuait son jogging", indique la gendarmerie du Loiret

Il est de taille moyenne (1m60 à 1m70), il a les cheveux rasés et porte des lunettes. Il n'a plus de barbe, contrairement à la photo diffusée dans le cadre de l'appel à témoins. Au moment de sa disparition, il était vêtu d'un jogging gris et d'une paire de chaussures noires.

D'intenses recherches menées par les gendarmes lundi

Ce sont ses parents qui ont alerté la gendarmerie lundi quand l'employeur du jeune homme a expliqué qu'il ne s'est pas présenté à son travail le matin. Cinq patrouilles de la bridage de gendarmerie de Pithiviers, un hélicoptère venu de Villacoublay et un chien-pisteur ont été mobilisés lundi pour tenter de retrouver le disparu. En vain.

Les recherches reprennent ce mardi. L'homme n'avait sur lui ni argent ni téléphone portable. "C'est un habitué de l'auto-stop", indique la gendarmerie, "il a très bien pu monter dans une voiture et être ensuite un peu désorienté".