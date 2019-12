"Il était passionné" : l'hommage à Pierre-Emmanuel Bockel, militaire français mort au Mali

Mulhouse - France

Un hommage national sera rendu lundi après-midi aux Invalides à Paris aux 13 militaires français décédés lundi 25 novembre au Mali dans la collision de deux hélicoptères engagés dans une mission de combat contre des jihadistes.

Parmi ces treize militaires français de l'opération Barkhane, Pierre-Emmanuel Bockel, le fils du sénateur centriste et ancien maire de Mulhouse, Jean-Marie Bockel. Le lieutenant avait 28 ans, il était pilote au 5e régiment d’hélicoptère de combat basé à Pau.

Il était passionné par tout", l'un des amis de Pierre-Emmanuel Bockel

Pierre-Emmanuel Bockel était le plus jeune des cinq enfants de cette famille mulhousienne. En poste à Pau depuis 2015 au sein de ce régiment d’élite, il opérait comme pilote de Cougar, un hélicoptère dédié au transport de troupes. Il s’était engagé à 20 ans comme officier sous contrat avant d’intégrer Saint-Cyr Coetquidian, puis l’école de l’aviation légère de l’armée de terre, à Dax. Il avait obtenu son brevet de pilote opérationnel en mai 2015. Pilote performant et sportif d’excellent niveau. Le lieutenant Bockel avait déjà servi à trois reprises au Mali. Le jeune officier laisse une fiancée qui attendait un enfant.

"C'était quelqu'un de très complet, passionné par tout", raconte Léo Brice, l'un de ses amis d'enfance et d'énumérer ses passions : "il était musicien, guitariste, pilote de petit avion civil, très sportif, il adorait faire la cuisine, il était curieux". Avec ces anciens camarades de scoutisme, il formait "le club des cinq". "On était comme une famille, on se connaissait depuis tous petits, on gardait toujours contact et on aimait toujours se retrouver... c'est terrible", conclut l'ami de Pierre-Emmanuel Bockel.