L'ancien boxeur professionnel français Tarik Sahibbedine, deux fois champion de France en catégorie poids léger et poids plume, a maîtrisé vendredi soir un forcené sur un vol Munich-Paris opéré par la compagnie Lufthansa, indique franceinfo ce samedi. L'individu tentait de forcer la porte de la cabine de pilotage pour détourner l'avion. L'incident n'a pas fait de blessé. Tarik Sahibeddine n'a pas porté plainte.

Tarik Sahibeddine ce héros! Sur le vol retour de Munich, l’ancien boxeur maîtrise en plein vol un forcené qui cherche à entrer dans le cockpit dans l’intention de détourner l’avion. Ovation des passagers, remerciements de l’équipage, hommage de la police @FF_Boxe@francetvsportpic.twitter.com/VYuJND2sY9 — Arnaud Romera (@Arnaud_Romera) August 25, 2018

Le forcené a "une attitude incohérente, comme un fou"

"Il voulait que l'avion fasse demi-tour pour récupérer des collègues à lui à Munich", a témoigné le boxeur sur franceinfo. "Il était prêt à prendre les manettes pour conduire l'avion là bas s'il le fallait." Tarik Sahibeddine a entendu le jeune homme provoquer l'équipage près de lui. "Il était très agressif", raconte-t-il. Le chef de cabine lui a demandé d'aller s'asseoir, mais le jeune homme a insisté pour voir le commandant et s'est allongé par terre. "Il avait une attitude incohérente, comme un fou", explique le boxeur. Le chef de cabine a alors fait appel à Tarik Sahibeddine et deux autres passagers pour "neutraliser cette personne", à l'aide de menottes qui étaient à la disposition de l'équipage.

Je lui ai plongé dessus et je l'ai neutralisé" - Tarik Sahibeddine

"On est allés en direction de la cabine et il nous a vu venir", raconte le boxeur, retraité depuis 2014. "Je l'ai bloqué et, d'un coup, il s'est levé pour aller vers le cockpit. Je lui ai plongé dessus et je l'ai neutralisé." Les deux autres passagers interviennent alors pour prêter main forte à Tarik Sahibeddine. "On l'a déplacé, on l'a mis entre des fauteuils pour qu'il ne bouge pas et on a attendu les forces de l'ordre à l'arrivée", poursuit l'ancien boxeur.

Les forces de police de l'aéroport de Roissy ont effectivement pris le relais à l'atterrissage et ont interpellé l'individu. "Tout le monde était soulagé : beaucoup pensaient que c'était un terroriste. J'ai été applaudi, les gens sont venus me remercier", explique-t-il. Il a ensuite été invité par l'équipage à prendre une photo dans le cockpit.