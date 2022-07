"C'est un héros" : hommage au pompier drômois Martial Morin mort après une mission dans les Bouches-du-Rhône

Proches, pompiers, élus, représentants de l'État, tous sont venus dire un dernier au revoir à Martial Morin, ce pompier volontaire de 54 ans, marié et père de deux enfants, lors de l'hommage funèbre qui lui a été rendu ce vendredi 29 juillet 2022 à Tain-l'Hermitage. Le vendredi 15 juillet, alors qu'il est en renfort sur le feu de forêt des Bouches-du-Rhône, il présente des signes de malaise et se repose. Atteint d'une infection bactérienne il décède quelques jours plus tard.

Près de 300 pompiers réunis lors de cet hommage

Honneur au drapeau, revue des troupes, l'arrivée du cortège funèbre s'est fait en présence d'environ 300 pompiers de la Drôme, d'Ardèche et des départements voisins. La ministre chargée des collectivités territoriales, Caroline Cayeux a présidé la cérémonie : "l’adjudant-chef Martial Morin est décédé dans l’exercice de sa mission, après avoir combattu sans relâche les flammes qui ravageaient la Montagnette. La Nation entière s’incline devant son courage."

Environ 300 pompiers réunis pour saluer la mémoire de Martial Morin à Tain-l'Hermitage. © Radio France - Lucile Auconie

La ministre a nommé Martial Morin chevalier de l’ordre national du mérite. L'adjudant-chef a été décoré par la Préfète de la Drôme de la médaille échelon or pour acte de courage et de dévouement. Décoré également de la médaille échelon or de la sécurité intérieure.

Le lieutenant Patrick Roche, président des sapeurs-pompiers de la Drôme a assisté à la cérémonie. Il intervenait avec le pompier Martial Morin sur l'incendie des Bouches-du-Rhône : "nous avions travaillé toute la journée car il y avait beaucoup de reprises de feu, il est parti se reposer puis il a été évacué. Je m'en souviens très bien, c'était quelqu'un de discret qui s'engageait dans la formation. Il effectuait toutes ces missions avec passion."

Caroline Cayeux la Ministre chargée des collectivités territoriales salue les troupes. © Radio France - Lucile Auconie

Martial Morin était sapeur-pompier volontaire depuis 24 ans, d'abord au centre d'incendie et de secours de Chanos-Curson, Châteauneuf-sur-Isère, Le Chatelard, et, depuis 2019, de Tain-l’Hermitage, dans la Drôme. La population est venue massivement pour assister à cet hommage.

Sous son parapluie, Kilian, 17 ans, jeune sapeur-pompier de Tournon-sur-Rhône tenait à être là : "je me rappelle avoir eu un entretien avec l'adjudant-chef Morin pour être intégré dans ma future caserne. C'était une personne très sympathique. Pour moi, Marital Morin c'est un héros".

Un héros, une personne généreuse et bienveillante - Xavier Angéli - Maire de Tain-l'Hermitage

De nombreux élus ont salué la mémoire de Martial Morin, les députés de la Drôme, le maire de Châteauneuf-sur-Isère où vivait le pompier ainsi que le maire de Tain-l'Hermitage. Selon Xavier Angéli : "c'est un héros le quotidien, les sapeurs-pompiers sont des personnes exemplaires pour leur dévouement. Martial Morin était une personne généreuse et bienveillante. Il a donné sa vie aux autres".