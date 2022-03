Il étrangle et enlève une jeune femme à Toulouse, la police le retrouve grâce à des témoins

Le 17 mars dernier, la police toulousaine a secouru une jeune femme en grand danger. Un homme venait de l'enfermer dans sa voiture et de prendre la fuite avec elle, après l'avoir violentée. Elle ne doit son salut qu'à des passants qui ont assisté à la scène et prévenu les forces de l'ordre.

Jeudi 17 mars, il est 20h40 boulevard Griffoul-Duval le long du Canal du Midi quartier Pont des Demoiselles. Des passants assistent à une scène violente. Ils voient un homme enlever une jeune femme. Elle hurle, elle est terrorisée. Dans une voiture, il essaie visiblement de l'étrangler à deux mains.

Multi-récidiviste

Les trois témoins tentent de s'interposer et de venir en aide à la victime. Mais son agresseur démarre la voiture et prend la fuite. Ils composent aussitôt le 17, et décrivent précisément l'individu, et surtout son véhicule et sa plaque d'immatriculation.

L'homme est vite repéré en centre-ville près du Pont Saint-Michel par la Police municipale. Il tente même de se cacher sur un parking mal éclairé près du poste de la police municipale rue du Moulin du Château, à la Daurade ! À 21h, le véhicule est intercepté et l’auteur interpellé. La jeune fille porte des traces au niveau du cou et, du sang sur son tee-shirt.

L'homme a été remis à un officier de police judiciaire. Avec un casier déjà bien rempli, il sera poursuivi pour enlèvement, violences aggravées et conduite d’un véhicule sans permis.