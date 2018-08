Un commerçant fabriquait et revendait de fausses cartes de pêche dans l'Eure, il écope de six mois de prison avec sursis

Par Laurent Philippot, France Bleu Normandie (Seine-Maritime - Eure)

Un commerçant de Saint-Pierre-La-Garenne a été condamné ce mercredi soir à six mois de prison avec sursis et plus de 24.000 euros d'amendes par le tribunal d'Évreux. Pendant plusieurs années, l'homme, qui tient un magasin d'articles de pêche, a fabriqué et revendu de fausses cartes de pêche.