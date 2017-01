Il fait des travaux chez lui et découvre 120 obus de la Première Guerre mondiale

Opération de déminage particulière ce lundi à Beuvry, près de Béthune dans le Pas-de-Calais. Près de 120 obus datant de la Première Guerre mondiale ont été découverts dans le jardin d'un particulier qui faisait des travaux.

Une opération de déminage de grande ampleur est menée ce lundi à Beuvry, près de Béthune, dans le Pas-de-Calais. Près de 120 obus datant de la Première Guerre mondiale ont dû être évacués par les démineurs. Des munitions anglaises, des obus pesant près de 50kg chacun, et chargés de 5kg de matière explosive. Un dépôt qui dormait donc là depuis une centaine d'années, mis au jour par hasard, par une grue qui intervenait sur le chantier d'une maison en construction.

On trouve rarement des quantités comme ça au même endroit."

"On a été appelé au départ pour quelques munitions mais quand les démineurs ont vérifié avec leurs détecteurs, ils en ont trouvé d'autres et petit à petit c'est à passé à 20, et finalement plus d'une centaine. C'est un peu particulier parce qu'on trouve rarement des quantités comme ça au même endroit" explique Patrick Rochet, chef du service déminage de la sécurité civile.

"On a été appelé au départ pour quelques munitions" Partager le son sur : Copier