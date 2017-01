Il fait froid, le dispositif hivernal tourne à plein régime à Pau

Depuis le 1er décembre et jusqu'au 31 mars le dispositif hivernal est activé pour aider les plus démunis. À Pau 286 lits sont disponibles.

Ne parlez plus de plan grand froid mais plutôt de dispositif hivernal. C'est le dispositif mis en place l'hiver par les préfectures pour venir en aide aux plus démunis. En plus des places d'hébergement, la Maraude de la Croix Rouge tourne dans les rues et des repas sont distribués à la soupe de nuit à Pau.

14 chambres d'hôtel

À Pau, l'OGFA (l'Organisme de Gestion des Foyers Amitiés) gère les hébergements via les appels du Samu social. 286 lits sont ainsi disponibles à Pau : 201 places dans des hébergements d'insertion, 85 places d'urgence parmi lesquelles 65 places dîtes pérennes et 20 places réquisitionnées uniquement pendant la période hivernale. Sur ces 20 places on compte 14 places à l'hôtel. Pour la première année, les chambres d'hôtel sont réquisitionnées en permanence jusqu'au 31 mars.

En décembre dernier à Pau déjà 475 demandes d'hébergement ont été traitées, c'est 138 de plus qu'en décembre 2015. Ainsi à Pau depuis le 1er décembre tous les demandeurs ont pu être logés. La durée d'hébergement n'excède pas deux nuitées.

La Maraude et la soupe de nuit

Depuis le 1er décembre également les bénévoles de la Croix Rouge assurent les tournées de la Maraude. La camionnette banalisée tourne tous les soirs de 18h30 à minuit pour venir en aide aux plus démunis. Les bénévoles apportent des couvertures et de la nourriture, la Maraude est aussi là pour transporter les sans-abris vers les centres d'hébergement d'urgence. Si vous voyez quelqu'un en détresse appelez le 115.

La soupe de nuit à Pau © Radio France - Jeanne marie Marco

La soupe de nuit a également repris du service à Pau. Chaque soir de la semaine une cinquantaine de repas sont servis boulevard Barbanègre, en face du lycée Louis Barthou. Un repas complet est servi à table grâce aux bénévoles. Les denrées sont fournies par la Banque alimentaire, des entreprises et des particuliers. Les repas sont préparés sur place par les bénévoles.