Il fait Paris-Les Sables d'Olonne pour "régler ses comptes" avec son ex-femme

Le pire a peut-être évité, dans la nuit de samedi à dimanche aux Sables-d'Olonne. Une jeune femme de 36 ans appelle la police parce que son ex-mari la harcèle et la menace de mort. À tel point qu'elle s'est réfugiée chez un proche. En trois jours, il lui a envoyé plus d'une centaine de messages. Et, surtout, il lui a envoyé une vidéo dans laquelle on le voit au volant avec une hache. Cet homme de 38 ans est en train de faire la route depuis Paris pour "régler ses comptes" avec elle. Dans sa voiture, il a aussi un pied de biche. La police arrive finalement à l'intercepter à son arrivée aux Sables-d'Olonne.