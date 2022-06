Il fait une prise de judo à un policier à Laval et dégrade une voiture, un homme condamné à 6 mois avec sursis

Un homme de 20 ans a été condamné ce vendredi à six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Laval pour avoir fait une prise de judo à un policier et pour avoir dégradé la voiture des forces de l'ordre. Il devra verser également une amende aux trois victimes.

Un Lavallois de 20 ans a été condamné ce vendredi à six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Laval pour violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et dégradation de bien. Le 28 avril 2021, il avait fait une prise de judo à un policier à Laval et cassé la vitre arrière des forces de l'ordre venues l'interpeller. Le policier a eu deux jours d'ITT, interruption temporaire de travail.

Fort taux d'alcoolémie

Ce jour-là, l'homme a beaucoup bu, il présente un taux d'alcoolémie de 0,73 mg d'alcool par litre d'air expiré, largement au-dessus de la moyenne, en apprenant une très mauvaise nouvelle. À sa demande, sa compagne prévient la police pour venir le maîtriser. "Il a pété un plomb alors que le but n'était absolument pas de casser du flic", argumente son avocat à l'audience. Quand les policiers arrivent, le prévenu ne se laisse pas faire et refuse de se faire interpeller. L'un des agents tente de le maîtriser mais l'homme réplique avec une prise de judo. Le policier tombe à terre et se verra prescrire deux jours d'interruption de travail. Il éclate au passage la vitre arrière du véhicule de police et ne sera interpellé qu'ensuite.

Pas consommateur d'alcool d'habitude

"Je ne prends pas d'alcool d'habitude", tente de se justifier le prévenu à la barre, "j'ai pris deux demi-verres de whisky ce jour-là parce que j'ai appris une mauvaise nouvelle". Trois des quatre policiers se portent parties civiles. L'homme écope donc de six mois de prison avec sursis et devra payer 500 euros de dédommagements à deux policiers. Il faudra attendre un peu pour le troisième, la décision pour l'indemnisation sera rendue le 21 octobre prochain.